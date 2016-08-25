Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Ростовской области по подозрению в секс-насилии над 13-летней девочкой задержан пенсионер. В отношении 64-летнего жителя посёлка Чертково заведено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА REGNUM 25 августа сообщили в региональном управлении СКР.

Антонис ван Дейк. Голова старика (фрагмент). 1618-1620

Как полагает следствие, преступление было совершено вечером 18 августа. Пожилой извращенец совершил злодеяние, когда 13-летняя жертва находилась в его автомобиле. Мужчина воспользовался тем, что родные девочки оставили её под его ответственность. С ребёнком пенсионер был знаком ранее.

Суд примет решение о мере пресечения. Скорее всего, мужчина будет арестован. Обстоятельства совершения преступления выясняются.

Напомним, что это не первый случай, когда под уголовное преследование попадают пенсионеры. Так, в регионе был задержан 65-летний житель Обливского района, который показывал порнофильмы девочкам. Им только-только исполнилось 12 и 11 лет.