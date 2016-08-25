Кировск, Ленинградская область, 25 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Останки бойца Красной Армии, погибшего в ходе жестоких боев по прорыву блокады Ленинграда (операции «Искра», 1943 г.), найдены в Ленинградской области военнослужащими России и Белоруссии. Об этом 25 августа сообщил начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

Минобороны РФ Российские и белорусские военные на Синявинских высотах

Личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа Вооруженных Сил РФ и 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил РБ ведут совместные поисковые работы в Кировском районе Ленинградской области, где шли ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны.

Работы начались 22 августа и продлятся до 30 августа. Они проводятся в рамках соответствующего международного соглашения между двумя странами.

Ранее, в 2015 году, специализированные поисковые батальоны российской и белорусской армий вели совместные работы на территории Брестской крепости.

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, в свободное от поисковых работ время военнослужащие союзных армий посетили Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, мемориалы «Синявинские высоты» и «Невский пятачок» и другие объекты, связанные с памятью о войне.

Читайте также: Как ломать горло врагу — урок на все времена

Для справки:

«Искра» — операция советских войск проведённая с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады Ленинграда. В результате операции 18 января блокада Ленинграда была прорвана.