Москва, 25 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Максимальное время перехода со станции метрополитена Москвы на станцию Московского центрального кольца (МЦК) составит 12 минут, заявил на конференции 25 августа начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов. Минимальное время перехода в теплом контуре составит 3 минуты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция МЦК «Белокаменная»

Самый длинный переход на МЦК составит 12 минут — со станции метро «Войковская» на станцию «Балтийская МЦК». Каждый пассажир увидит это и в приложении при пересадке, и на схемах, которые будут расположены на станциях с учетом МЦК, то есть там будет помечено, сколько времени потребуется на переход», — заявил Пегов.

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Он отметил, что переход на станции «Кутузовская» и «Международная» займет около 30 секунд, так как там станции расположены близко.

Также начальник подземки заявил, что на станциях МЦК будут урны и зарядки для телефонов. «Мы постараемся создать для пассажиров максимальный комфорт», — резюмировал он.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, запуск движения на МЦК запланировано на 10 сентября 2016 года. Согласно проектной документации, длина МЦК составит 54 километра, в его состав входит 31 остановочный пункт, из них 17 — с пересадкой на метрополитен, 10 — на пригородные электрички.

Ранее Пегов заявил, что появится специальный сервис для информирования пассажиров о ходе движения поездов по МЦК. На данный момент программа находится на стадии разработки. «Чтобы реализовать эту идею, надо подготовить инфраструктуру», — уточнил Пегов.

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