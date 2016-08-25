Москва, 25 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Москве ведется подготовка к запуску движения на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Как заявил на пресс-конференции начальник столичного метро Дмитрий Пегов, пассажирам будут сообщать в он-лайн режиме о загруженности станций железнодорожного кольца. По его словам, метрополитен Москвы и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве: информацию о движении поездов можно будет получить через специальный сервис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

«Мы разбили нашу долгосрочную работу на несколько этапов. Ежедневно в приложениях «Яндекс» появляется оперативная информация, которая учитывается при построении маршрута: мы заранее знаем о пересадках, о времени прибытия на конечную станцию. В запуске МЦК у нас есть еще много новшеств, которые хотели бы организовать с учетом имеющихся возможностей «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Метро», — заявил начальник подземки.

В свою очередь генеральный директор компании «Яндекс» в России Александр Шульгин сообщил, что обновления для гео-приложений уже подготовлены.

Напомним, открытие МЦК запланировано на 10 сентября 2016 года. Длина МЦК составит 54 километра, в его состав входит 31 остановочный пункт, из них 17 — с пересадкой на метрополитен, 10 — на пригородные электрички. По кольцу будут следовать скоростные электропоезда «Ласточка».

Новая железнодорожная линия станет вторым контуром метро и будет полностью интегрирована в транспортную систему города. Билет на проезд в метро и МЦК будет единым.

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