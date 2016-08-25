Москва, 25 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Новая Toyota Corolla, адаптированная к суровым климатическим и дорожным условиям России, поступила в продажу. Базовую комплектацию дилеры предлагают за 949 тыс. рублей, стоимость топовой версии начинается с 1,295 млн рублей, сообщает 25 августа «Автостат».

EurovisionNim Toyota Corolla

На российском рынке обновленный японский седан доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,33 л, 1,6 л и 1,8 л. Мощности моторов составляют 99, 122 и 140 л.с. соответственно. Вариант с топовым мотором и бесступенчатой трансмиссией Multidrive S развивает скорость 100км/ч за 10,2 секунды.

Новая Corolla доступна в шести комплектациях. Так, топовая версия «Престиж» оснащена датчиками дождя и света, электроприводом складывания боковых зеркал, системой бесключевого доступа в салон, передним и задним парктрониками, а также имеет функцию запуска двигателя кнопкой.