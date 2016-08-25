Багдад, 25 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Горящий Багдад

13 человек погибло, 24 получили ранения 25 августа в Багдаде, а также пригородах иракской столицы в результате серии вооруженных нападений и терактов, заявили официальные лица Ирака. Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, в результате взрыва фугасов в южной и северной частях Багдада погибло пять и ранено 17 человек. Еще двое человек погибли и семеро получили ранения, после того как на востоке и юге от города произошло два теракта с использованием заминированных автомобилей.

В ходе вооруженных нападений неизвестных, которые произошли в различных частях города, было убито еще шесть человек.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершение теракта, которые произошли на фоне продвижения сил безопасности Ирака по освобождению удерживаемыми боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Мосул.