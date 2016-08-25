Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Херд урегулировали детали бракоразводного процесса. Звезды договорились о том, что $7 млн, причитающиеся Херд по итогам развода, будут потрачены на благотворительные цели, сообщает 25 августа издание TMZ.

Цитата из к/ф «Чарли и шоколадная фабрика». Реж. Тим Бёртон. 2005. США — Великобритания Джонни Депп

Сумма будет поделена пополам между Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), помогающим жертвам домашнего насилия, и детской больницей Лос-Анджелеса. Депп одобрил решение бывшей жены, заявившей, что деньги для нее имеют ценность лишь в том случае, если она может пожертвовать их в помощь людям, оставшимся без защиты. Актер самостоятельно перевел первый благотворительный взнос на счет организаций.

В 2011 году Джонни Депп и Эмбер Херд вместе снимались в картине Брюса Робинсона «Ромовый дневник», а спустя два года объявили о помолвке. Свадьба состоялась в феврале 2015 года, а уже в мае 2016-го Херд стала инициатором развода.