Подгорица, 25 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Демон

Священник Сербской Православной Церкви отец Рафаило назвал покемонов — вымышленных персонажей мобильной игры Pokemon Go — демонами, сообщает Associated Press.

Свою оценку популярного мобильного приложения священнослужитель дал во время церковной службы, в ходе которой он отметил, что «покемоны или демоны является крайне серьёзным воплощением демонических сил». Он также добавил, что эти демонические силы всегда «предвещают что-то более серьезное».

По его словам, однажды он видел мужчину, который «нес свое охотничье снаряжение — мобильный телефон — распугивая людей, поскольку он вот-вот поймает покемона». Осуждая популярность игры, отец Рафаило заметил, что сегодня «есть место для покемонов-суперменов, но не для Господа».

Напомним, Pokemon GO разработана американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company. Владелец смартфона с установленной на нем игрой должен ловить выдуманных цифровых персонажей на улицах своих городов. Ловцы покемонов уже вызвали волну критики из-за того, что пришли играть в приложение в музеи и мемориальные центры.