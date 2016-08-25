Манбидж, Сирия, 25 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Курдские «Отряды народной самообороны» YPG заявили 25 августа о том, что все их подразделения, принимавшие участие в захвате сирийского города Манбиджа, удерживаемого боевиками террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернулись на свои базы после успешного завершения миссии, сообщает Reuters.

В распространенном командованием YPG заявлении говорится, что все позиции курдских подразделений были переданы военному совету Манбиджа, в то время как контроль над гражданскими объектами был передан гражданскому совету. В оба совета входят жители освобожденного города.

Напомним, 24 августа в ходе своего визита в столицу Турции вице-президент Джо Байден отметил, что все войска сирийских курдов должны вернуться на свои позиции восточнее Евфрата после захвата Манбиджа. Этого же требовала и Анкара.