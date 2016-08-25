Каир, 25 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В 2016 г. в Египте из-за снижения туристической активности закрылось 220 отелей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Russgirl88 Отель в Египте

«Больше всего потерь понес гостиничный сектор Шарм-эль-Шейха, где работу прекратили 54 отеля, — говорится в сообщении. — В Хургаде вынуждены были закрыться 34 объекта размещения, в Марса Алам — 35 гостиниц».

Отмечается, что на данный момент ни одна из гостиниц на курортах Красного моря не функционирует на полную мощность.

Кроме того, по данным комитета по туризму Ассоциации бизнесменов Египта, сложная ситуация сложилась в ранее популярных у туристов египетских городах Сафаге, Луксоре и Асуане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти РФ приостановили полеты в Египет в ноябре 2015 г., после теракта на борту российского воздушного судна, выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Ответственность за гибель более 220 человек тогда взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

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