Почти треть литовцев ностальгирует по СССР: опрос
Вильнюс, 25 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Неожиданные результаты опроса общественного мнения сегодня, 25 августа, публикует литовский портал Delfi. Социологическая служба Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, во время которого респондентам был задан вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что в советские времена в Литве жилось лучше, чем сегодня».
Учитывая риторику руководства Литвы, которое на протяжении последних 26 лет во всех без исключениях бедах Литвы обвиняет СССР или современную Россию, а в последние два года пугает скорым нападением России на Литву, позицию основных СМИ, формирующих об СССР или России исключительно негативный образ, результаты можно назвать действительно неожиданными.
На вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что в советские времена в Литве жилось лучше, чем сегодня», «Категорически не согласен» ответили 17% респондентов. «Не согласен» — 25%. В общем — 42%. А дальше для литовской политической элиты пошли сюрпризы. 17% ответили, что согласны, 9% были «совершенно согласны», 23% были ни согласны, ни не согласны, 9% затруднились с ответом.
Опрос был проведен компанией Spinter tyrimai19−25 апреля среди 1007 респондентов всех возрастных групп. Погрешность — 3%. Заказчик опроса — литовский Институт исследования Восточной Европы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва является моногосударством, где более 85% населения составляют этнические литовцы.