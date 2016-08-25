Вильнюс, 25 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Неожиданные результаты опроса общественного мнения сегодня, 25 августа, публикует литовский портал Delfi. Социологическая служба Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, во время которого респондентам был задан вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что в советские времена в Литве жилось лучше, чем сегодня».

Denelson83 and others Флаг Литовской ССР

Учитывая риторику руководства Литвы, которое на протяжении последних 26 лет во всех без исключениях бедах Литвы обвиняет СССР или современную Россию, а в последние два года пугает скорым нападением России на Литву, позицию основных СМИ, формирующих об СССР или России исключительно негативный образ, результаты можно назвать действительно неожиданными.

На вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что в советские времена в Литве жилось лучше, чем сегодня», «Категорически не согласен» ответили 17% респондентов. «Не согласен» — 25%. В общем — 42%. А дальше для литовской политической элиты пошли сюрпризы. 17% ответили, что согласны, 9% были «совершенно согласны», 23% были ни согласны, ни не согласны, 9% затруднились с ответом.

Опрос был проведен компанией Spinter tyrimai19−25 апреля среди 1007 респондентов всех возрастных групп. Погрешность — 3%. Заказчик опроса — литовский Институт исследования Восточной Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва является моногосударством, где более 85% населения составляют этнические литовцы.