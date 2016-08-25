Москва, 25 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. С начала 2016 года в образовательных учреждениях Москвы произошло 13 пожаров, заявил на пресс-конференции начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей Лысиков. По его словам, травмирование и гибель как детей, так и взрослых не зафиксировано. В школах проводится практическая отработка эвакуации в случае пожара, сообщает информационный центр мэрии столицы.

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Всего в 2016 году в столице произошло 3490 пожаров, в которых погибли 90 человек и пострадали 330 человек.

Лысиков отметил, что в 2015 году возгорания здания образовательных объектов происходили из-за аварийной работы электроприборов. «В том году за аналогичный период произошло 17 пожаров и 2 человека были травмированы. Однако это были взрослые люди, а не учащиеся», — уточнил он.

Напомним, Лысиков сообщил, что все образовательный объекты города прошли проверку на готовность к новому учебному году. За каждым учреждением закреплены сотрудники столичного управления МЧС, которые принимают участие в проведении открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности. Всего к приемке на готовность к новому учебному году участвуют 4 838 образовательных учреждений столицы.

Ранее в мэрии заявили о полной готовности школ к 1 сентября 2016 года. В пресс-службе департамента образования сообщили, что здания образовательных учреждений соответствуют требованиям безопасности.