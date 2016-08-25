Париж, 25 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



en.wikipedia.org Химическое заражение

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил 25 августа, что Совет Безопасности ООН должен жестко отреагировать на применение войсками сирийского правительства химического оружия, сообщает Reuters.

«Применение химического оружия, которое власти Сирии согласились запретить в 2013 году под давлением международного сообщества… является вопиющим фактом, свидетельствующим о той разрушительной роли, которую играет Дамаск в ухудшении ситуации в Сирии», — отметил дипломат.

«Франция призывает к ответу, соответствующему серьезности произошедшего. Совбез не должен избегать своей ответственности, а сама Франция уже работает вместе со своими партнерами», — добавил Эро.

По словам источников в дипломатических кругах, Париж стремится использовать доклад о химическом оружии, чтобы продвинуть резолюцию Совбеза, принуждающую Россию признать, что правительство Асада применило отравляющие вещества. Благодаря этому Москва будет вынуждена давить на Дамаск, чтобы тот пошел на перемирие по всей стране.

«Нам необходимо использовать этот доклад, чтобы заставить Россию отставить эту двусмысленность. Если они хотят наложить вето на эту резолюцию, им придется оправдать применения химического оружия», — отметили дипломаты.

В свою очередь, как сообщает Reuters, в ходе совместного расследования ООН и организации по запрещению химического оружия стало известно, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяли сернистый иприт.