Москва, 25 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. На 1 января 2016 года фактически расселенная площадь аварийного жилья в России составила 5,4 млн кв. м, или 47% утвержденного правительством России объема (11,4 млн кв.м.). При этом в ряде регионов сложились риски неисполнения задачи по расселению аварийного жилищного фонда к установленному сроку. Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Rogow Anton Аварийное жильё

Нарушения выявлены в 16 регионах России: Амурской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Саратовской и Ульяновской областях, Еврейской автономной области, республиках Тува, Карелия, Чувашия, Хакасия, Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском, Забайкальском и Ставропольском краях.

Выборочный анализ региональных адресных программ отдельных регионов показал, что указанные программы не содержат исчерпывающего перечня мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы и ответственность ее участников.

Согласованные Минстроем России, Фондом ЖКХ и субъектами дополнительные мероприятия, обеспечивающие расселение аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года, на момент проведения проверки разработаны не были.

Напомним, общий объем средств федерального бюджета, поступивших в Фонд ЖКХ за период 2007—2015 гг. в качестве имущественного взноса Российской Федерации, составил 478,6 млрд рублей. Объем средств, направленных Фондом в 2013—2015 гг. на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, составил 131,9 млрд рублей, в том числе в 2013 г. — 49,2 млрд рублей, в 2014 г. — 39,3 млрд рублей и в 2015 г. — 43,4 млрд рублей.