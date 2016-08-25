Лондон, 25 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Учёные Университета королевы Марии (Лондон), вычислившие новую экзопланету Проксима b — небесное тело, находящееся в «Солнечной системе» красного карлика Проксима Центавра — считают, что на неё в перспективе можно было бы отправить экспедицию, пишет журнал «Nature».

ESA/Hubble Проксима Центавра

Такой шаг целесообразен в силу нескольких причин. Во-первых, планета находится в системе одной из ближайших к Солнцу звёзд. Во-вторых, учёные считают её планетой земного типа, допуская даже наличие на её поверхности жидкой воды.

Комментируя открытие экзопланеты, учёный Университета королевы Марии Гильем Англада-Эскуде заявил, что ближе звезды, чем Проксима Центавра нет, и ближе планеты земного типа к нам тоже нет.

«Это не просто ближайшая из уже открытых планет земного типа, но и, вероятно, ближайшая к нам планета вне Солнечной системы из уже открытых или тех, которые будут открыты», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные вычислили новую экзопланету (то есть находящуюся вне Солнечной системы), вращающуюся вокруг красного карлика Проксимы Центавра. Эта звезда — ближайшая к Солнцу. Расстояние от Земли до красного карлика 4,22 светового года.