Воронеж, 25 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Новый военный городок в Воронежской области появится до конца текущего года. Семь пятиэтажек будут возведены в Богучаре для военнослужащих мотострелкового соединения ЗВО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ.

mil.ru Строительство военного городка

В настоящее время строители приступили к закладке фундамента и возведению стен уже четвертого жилого дома, а также казарм нового типа для военнослужащих мотострелковой дивизии общевойскового объединения Западного военного округа.

Новый жилой комплекс составят семь пятиэтажных домов на 254 квартиры — дома строятся по современным энергосберегающим технологиям из сборных быстровозводимых металлобетонных конструкций с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду. Также микрорайон обеспечат необходимой жилой инфраструктурой.

Также на территории воинской части будут построены новые казарменные помещения для рядового и сержантского состава. Жилые корпуса смогут вместить свыше 1000 койко-мест с увеличенным жизненным пространством для каждого военнослужащего, а в столовой современного образца процесс питания будет организован по системе электронного учета.

Всего подрядчики передадут общевойсковому объединению ЗВО в Воронежской области более 100 объектов казарменных, жилых и бытовых построек.

Новый военный городок планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2016 года.

Отметим, накануне, 24 августа, в Воронежскую и Белгородскую область с двухдневным визитом отправился командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Как сообщили в ГУ Спецстроя России, к строительству и реконструкции зданий, сооружений и комплексов военных городков для мотострелковых войск предприятие приступило летом прошлого года. Работы ведутся в соответствии с установленными сроками строительства, чтобы военнослужащие смогли вовремя приступить к несению службы на обустроенных в соответствии с самыми современными требованиями объектах.

В Воронежской области строители уже передали заказчику двухэтажное здание общежития блочно-модульного типа для военнослужащих. Работы выполнены согласно типовым требованиям Минобороны России с применением новейших инженерных технологий и отечественных материалов.