Москва, 25 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Капитал основателя группы БИН Михаила Гуцериева и его родственников достигает $9,8 млрд и является наибольшим среди состояний самых богатых семей российских предпринимателей, сообщает 25 августа отечественная версия журнала Forbes.

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По данным финансово-экономического издания, состояние Михаила Гуцериева, его младшего брата Саит-Салама и племянника Микаила Шишханова за год выросло в 2,5 раза. Вторую строчку рейтинга занимает семья Ротенбергов. Братья Борис и Аркадий, известные как основные подрядчики «Газпрома», а также сын Аркадия Игорь, владеют $2,8 млрд.

На третьей позиции — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, владеющие группой «Промсвязькапитал», с состоянием в $2,5 млрд. За ними идут Николай Шамалов и его сын Кирилл. Капитал акционеров банка «Россия» и группы «Сибур» оценивается в $2,4 млрд.

ТОП-5 богатейших семейств замыкают сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Активы Айрата и Радика Шаймиевых достигают $1,7 млрд. В целом, отмечает издание, совокупное состояние десяти богатейших российских семей достигло $25 млрд, увеличившись за год на 40%.