Москва, 25 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов вырос к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи 25 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубли

К 10:00 мск доллар США потерял 17 копеек и составил 65 рублей. Биржевой курс евро к этому времени снизился на десять копеек — до 73,25 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 августа, в начале торгов биржевой курс доллара поднимался выше отметки в 65 рублей. Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова считает, что состояние рубля в большой степени вызвано технической коррекцией и налоговым периодом в России.