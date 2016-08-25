Волгоград, 25 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области назрела необходимость в разработке и принятии региональной миграционной программы. Такое мнение высказал председатель комитета областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Сергей Булгаков на круглом столе в ВолГУ, на котором обсуждался вопрос о приспособления мигрантов к российским реалиям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного ведомства 25 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как пояснил автор идея, «значительная численность мигрантов в Волгоградской области предполагает обязательное регулирование процессов социокультурной адаптации иностранцев, а в этой сфере существует немало вопросов». Для этого, по словам парламентария, и необходимо совершенствовать региональное миграционное законодательство.

«Такая программа внесёт ясность, как на областном уровне содействовать адаптации мигрантов. Это будет руководство к действию для совместной работы региональных структур, муниципалитетов, общественников», — отметил Сергей Булгаков, добавив, что иностранные рабочие нужны региональной экономике, поэтому необходимо подумать, как привлечь из-за границы в Волгоградскую область высококвалифицированных специалистов.

На сегодняшний день в Волгоградской области проживает около 98 тысяч мигрантов. Более половины из них приходится на граждан республик Средней Азии. Основная часть приезжающих в регион мигрантов занята неквалифицированным, в основном, физическим трудом в сельском хозяйстве, строительстве, на производстве. Такого рода деятельность мало востребована российскими гражданами, поэтому напряженности на рынке труда мигранты не создают.

Однако возникают проблемы социокультурной адаптации иностранцев, слабо знающих русский язык, традиции и законы России. Трудовые мигранты нередко живут обособленными группами по своим правилам, что препятствует интеграции приезжих в российское общество.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первые полгода 2016 года по программе переселения соотечественников в Волгоградскую область на постоянное место жительства уже переехали 1783 человека. Большинство из них прибывают из стран ближнего зарубежья — Украины, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдавии и Латвии.

Остается для региона и актуальным вопрос с незаконной миграцией. Так, только за прошлый год с территории региона были выдворены 379 иностранных граждан, прибывших в область незаконно. Чаще всего среди депортирвоанных оказываются граждане Узбекистана, Азербайджана, Египта, Афганистана.

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