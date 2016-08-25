Москва, 25 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Последний летний месяц побил рекорд по количеству выпавших осадков в Московском регионе. К 25 августа в столице выпало 175 мм влаги, что в два раза больше месячной климатической нормы, сообщает сайт «Метеовести».

Борис Кустодиев. Гроза

Обильные дожди, прошедшие мегаполисе и окрестностях в течение суток 24 августа были вызваны прохождением активного холодного атмосферного фронта. В столице выпало 15 мм влаги, в Павловском Посаде — 29 мм, в Черусти — 52 мм.

Ранее самым дождливым за более чем 130 лет наблюдений за погодой стал август 1973 года. Тогда метеорологи зафиксировали в столичном регионе 163 мм осадков.