Москва, 25 августа, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В трех военных округах и на Северном флоте объявлена внезапная проверка боеготовности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Вооруженных сил, сообщает 25 августа пресс-служба военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Речь идет о проверке в Южном, Западном, Центральном военных округах и Северном флоте, а также главном командовании ВКС и ВДВ, уточнил Шойгу. Проверка начата по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Владимира Путина.

«Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск с 7:00 мск приводятся в боевую готовность «Полная», — сообщил министр обороны и добавил, что проверка будет проходить с 25 по 31 августа.