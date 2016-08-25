Донецк, 25 августа, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Войска украинской армии провели очередной артобстрел окраин городов ДНР — Горловки, Донецка, Ясиноватой и южных сёл ДНР. Было выпущено 285 снарядов и мин. Эту информацию предоставил источник в силовых ведомствах ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«Вечером и ночью украинская сторона выпустила 75 артиллерийских снарядов и 210 мин по Ясиноватой, северной и западной окраинам Донецка, поселку Зайцево на севере Горловки и селам Саханка и Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР», — уточнил источник.

Отмечается, что при обстреле Зайцева были повреждены три жилых дома, и ещё два — при обстреле Петровского района Донецка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 25 августа оперативное командование ДНР сообщило, что ВСУ стянули тяжёлое вооружение, бронетехнику и живую силу к фронту под Авдеевкой и готовится взять под контроль Ясиноватую. В указанном районе зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов и попытки пересечения линии соприкосновения украинскими диверсионно-разведывательными группами.