Вашингтон, 25 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум.

После того как Анкара решила вмешаться напрямую в конфликт в Сирии, США, возможно, получили в лице Турции профессионального военного союзника в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Благодаря возглавляемой вооруженными силами Турции операции по захвату расположенного на севере Сирии города Джераблус, который находился в руках исламистов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении двух с половиной лет и перешел под контроль сирийской оппозиции без особого сопротивления со стороны боевиков, исход войны против экстремистской группировки будет определен в пользу Вашингтона, пишет Файсал Итани в статье для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Утром 24 августа Турция впервые вмешалась в войну в Сирии напрямую, послав свои танки и спецназ на поддержку наступления сирийской оппозиции против последнего оплота террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на турецкой границе. Авиация США также поддержала это наступление, нанося удары по целям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — крайне важный признак, свидетельствующий о том, что вмешательство Турции получило признание Вашингтона.

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Сирийская оппозиция объявила о победе в течение нескольких часов, не понеся значительных потерь. Турция, таким образом, достигла своей непосредственной цели, захватив Джераблус, и теперь намерена продвигаться далее на запад, очищая приграничные района от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Сама по себе эта кампания может стать началом эры новых американо-турецких отношений в Сирии. Несомненно, что мотивы, которыми Анкара руководствовалась при вмешательстве в сирийский конфликт, не соответствуют полностью интересам Вашингтона, а также идут вразрез с интересами курдской партии «Демократический союз» (PYD), которая является союзником Белого дома в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако считается террористической в Турции. В целом тем не менее события 24 августа знаменуют собой изменения в лучшую сторону для союза Вашингтона и Анкары, а также войны против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Каждый участник операции по захвату города Джераблус борется по своим собственным причинам. Турция, очевидно, пытается ослабить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая обстреливала турецкую территорию и совершила серию терактов, в том числе теракт в городе Газиантеп, где 20 августа смертник подорвал себя на свадьбе, унеся жизни 54 человек.

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Что важнее, Анкара решила отреагировать, хотя и с задержкой, на территориальные приобретения «Демократических сил Сирии» (ДСС), в которых ключевую роль играет курдская PYD. Их цель состоит в том, что соединить «кантоны» для создания монолитной курдской территории по турецкой границе. Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 24 августа, Турция не примет появление курского образования на своей границе.

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Но почему сейчас? ДСС захватывали территории на протяжении месяцев, и до 24 августа ответ Турции был достаточно сдержанным. Вероятнее всего, Анкара надеялась, что США, которые поддерживают ДСС, вынудят вооруженную группировку придерживаться территориальных «красных линий», то есть оставаться на востоке от реки Евфрат. Этого тем не менее не произошло, поскольку группировка пересекла реку и впоследствии, 12 августа, захватила город Манбидж, намереваясь, по всем признакам, развивать свое наступление на запад для соединения с самым дальним курдским кантоном в сирийском городе Африн.

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Успехи ДСС, кажется, внесли поправки в расчеты Анкары, что привело к операции Турции в Джераблусе. Страна уже участвовала в опосредованной войне с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для очищения своей границы от её боевиков, а также для противодействия курдам. В этом Анкара полагалась на местные группировки. Но идея о развертывании вооруженных сил в Сирии всегда отвергалась.

При захвате города Джераблус группировки — в которые входили такие формирования, как «Дивизии Султана Мурада», «Файлак аль-Шам», «Лива аль-Мутасим», а также «Движение Нур аль-Дин аль-Зенки» — были переброшены с других территорий, удерживаемых сирийской оппозицией по территории Турции, через границу для участия в борьбе за Джераблус.

Такой шаг стал Турции стал самым значительным в её непостоянной борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он может стать наброском для развития будущих отношений между США и Турцией. Вашингтон проявил колебание в том, чтобы вступать в союз с поддерживаемыми Турцией вооруженными группировками, целью которых является борьба с официальным Дамаском.

В Белом доме опасались, что США могут быть втянуты в войну против президента Сирии Башара Асада. Из-за этого США находились в сильной зависимости от PYD — филиала, как считает автор, Рабочей партии Курдистана (РПК), заклятого врага Турции и признанной Вашингтоном террористической группировкой.

США отчаянно нуждаются в союзнике, который может добиться результатов в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), работать с местным арабским населением, которое с подозрением относится к курдским группировкам, а также сыграть роль стратегического международного партнера, а не местной вооруженной группировки. Пока Анкара считала своей целью исключительно победу над правительством Асада и сдерживания PYD, ничего из этого было невозможно.

Однако если Анкара рассчитывает, что сыграть центральную роль в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является наилучшим шансом для поддержки арабских партнеров на севере Сирии, при этом — одновременно противодействуя возможности появления единого, враждебного Анкаре курдского образования, то в таких условиях ситуация изменится.

Операция в Джераблусе является, таким образом, кульминацией стратегической адаптации Турции, успехов PYD, а также желания США расширить свои операции и увеличить число партнеров в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция оставит город в руках мятежников, хотя и существует вероятность того, что Анкара может принять решение оставить в городе и свои собственные силы для сдерживания и защиты его от контратак боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Турция и её союзники смогут удержать Джераблус, то этот город сможет стать плацдармом для дальнейшего создания поддерживаемых Турцией сил буферной зоны, отделяющей границу страны от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Благодаря этому будет создано надежное партнерство между рядом представителей сирийской оппозиции и Турцией при поддержке США.

Такая динамика может иметь огромное значение для войны на севере Сирии. В краткосрочной перспективе это может вызвать напряженность в отношениях между Анкарой и PYD, с которым США придется считаться и учитывать в своих стратегических планах в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, у Вашингтона нет выбора, кроме как пойти навстречу Анкаре и предпочесть своего партнера по НАТО курдской вооруженной группировке, которая является врагом Турции.

Благодаря тому, что в лице Турции у Вашингтона появляется настоящий партнер против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Белый дом получит в свои руки важный рычаг давления на своих союзников среди курдов. Так, совершая официальный визит в столицу Турции, вице-президент США Джо Байден призвал курдские силы оставить позиции на территориях, находящихся западнее реки Евфрат.

Эта полоса приграничной территории и является тем регионом, который надеются захватить поддерживаемые Турцией мятежники. У курдов, скорее всего, не будет иного выбора, кроме как подчиниться или рискнуть потерять военную поддержку США. Таким образом, сдерживание курдской экспансии может в действительности привести к деэскалации напряженности между Турцией и курдами до тех пор, пока США остаются участниками войны в Сирии.

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Если операция в Джераблусе будет продолжаться, она может создать фундамент для столь нужного сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой, поспособствовать балансу сил между курдами и арабами на севере Сирии, а также стать значительным вкладом в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если США и Турция останутся близкими партнерами, они смогут взять под свой контроль приграничные с Турцией территории.

Южнее этой буферной зоны ситуация может тем не менее осложниться, поскольку со временем сирийские мятежники натолкнутся на силы курдов или правительственные войска. Их соответствующие иностранные союзники — Турция, США, Россия и Иран — должны будут как следует поработать для предотвращения эскалации. На сегодняшний день, однако, Вашингтон может получить значительные преимущества от внезапно появившихся у Анкары энтузиазма и агрессии по отношению к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).