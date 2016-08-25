Хабаровск, 25 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Зараза из грязных подвалов

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

В поселке Монгохто в Хабаровском крае санитарные и коммунальные службы ликвидируют последствия вспышки кишечной инфекции. В происшествии разбираются правоохранительные органы. Госпитализировано 16 человек, из них 9 детей, — передаёт «Амурмедиа».

Предположительно, причиной вспышки заболевания стали подвалы жилых домов, в которые стекают канализационные воды.

В настоящее время вспышку заразы удалось погасить — в больницах остается всего 4 человека. Подвалы дезинфицируются, населению выдаются специальные средства для обработки помещений, организован подвоз питьевой воды.

Случай вспышки кишечной инфекции в Монгохто далеко не первый. Жилой фонд поселения оставляет желать лучшего уже много лет. Между тем, именно в этом поселке базируется гарнизон военно-морской авиации «Каменный ручей».

Искали дочь — потеряли мать

Это же издание сообщает о курьезном случае. В Комсомольском районе спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России вывели из леса двух любительниц грибов — сначала дочь, а затем мать.

Дочь собирала грибы в районе поселка Пивань под Комсомольском-на-Амуре и заблудилась. Она сумела дозвониться до спасателей, которые сориентировали ее по телефону и вывели на дорогу. Узнав о чудесном спасении дочери, мать тоже решила насобирать грибов. И тоже заблудилась. На этот раз к спасателям обратилась дочь. Спасателям пришлось два часа бродить по лесу под дождем, в темное время суток, прежде чем они обнаружили промокшую до нитки пожилую любительницу грибов.

Молитва за пятерки

Ученики и педагоги Хабаровска вместе помолятся в городских храмах перед 1 сентября, — сообщает ИА «Востокмедиа».

28 августа в храмы придут ученики, студенты, их родители и педагоги. Вместе они будут молиться об успешной учебе, научной работе, педагоги — о прилежных учениках, а родители — о высоких баллах на ЕГЭ для своих чад.

В храмах же можно будет попросить благословения перед началом учебного года. А митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершит молебен перед началом нового учебного года в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери.

Подвёл поручень

23 августа на платформе железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1, при отправлении поезда Владивосток — Москва, получил травму 53-летний мужчина. Установлено, что он пытался заскочить на подножку отправлявшегося поезда и ухватился рукой за поручень, однако тот сорвался. Мужчина упал на железнодорожные рельсы, передаёт ДВ-РОСС. В результате движения поезда, пассажир лишился ступни левой ноги.