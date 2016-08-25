«Фантастика!»: Кириченко назвал матч «Ростова» с «Аяксом» историческим
Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. «Мы агрессивно начали матч, и это принесло нам результат. Мы любим играть от обороны, особенно когда ведем в счете. Матч получился фантастическим», — прокомментировал победу над «Аяксом» и.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко. Он поблагодарил команду за результат (4:1) и Курбана Бердыева, который также готовил команду к этой встрече. Об этом ИА REGNUM 25 августа сообщили в пресс-службе донского клуба.
«Свою роль сыграли стандарты. Спасибо ребятам за то, что они слушают тренеров. Мы много работаем над этим компонентом. На этой стадии все команды сильные. Тем более у нас маленький рейтинг. Но как показала жизнь — можно играть со всеми», — сказал Кириченко.
По его словам, весь тренерский штаб, включая Курбана Бердыева, который консультирует на протяжении некоторого времени команду, был сосредоточен на подготовке к игре, «так как это был исторический матч. Другие вопросы нас не беспокоили».
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Напомним, что накануне игры с голландцами Кириченко оценил шансы на победу 50 на 50, но отметил 100%-ную готовность дружины бороться. Команду в день игры поддержали не только более 15 тыс. зрителей на стадионе «Олимп-2», но и те, кто на игру попасть не смог. Видеообращение было опубликовано 24 августа.
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