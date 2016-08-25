Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. «Мы агрессивно начали матч, и это принесло нам результат. Мы любим играть от обороны, особенно когда ведем в счете. Матч получился фантастическим», — прокомментировал победу над «Аяксом» и.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко. Он поблагодарил команду за результат (4:1) и Курбана Бердыева, который также готовил команду к этой встрече. Об этом ИА REGNUM 25 августа сообщили в пресс-службе донского клуба.

Булатова Екатерина ИА REGNUM «Ростов» победил «Аякс»

«Свою роль сыграли стандарты. Спасибо ребятам за то, что они слушают тренеров. Мы много работаем над этим компонентом. На этой стадии все команды сильные. Тем более у нас маленький рейтинг. Но как показала жизнь — можно играть со всеми», — сказал Кириченко.

По его словам, весь тренерский штаб, включая Курбана Бердыева, который консультирует на протяжении некоторого времени команду, был сосредоточен на подготовке к игре, «так как это был исторический матч. Другие вопросы нас не беспокоили».

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Напомним, что накануне игры с голландцами Кириченко оценил шансы на победу 50 на 50, но отметил 100%-ную готовность дружины бороться. Команду в день игры поддержали не только более 15 тыс. зрителей на стадионе «Олимп-2», но и те, кто на игру попасть не смог. Видеообращение было опубликовано 24 августа.

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