Екатеринбург, 25 августа, 2016, 08:09 — ИА Регнум. На Среднем Урале в разгар предвыборной кампании накаляются страсти. Кандидаты в депутаты и участвующие в выборах партии жалуются на козни конкурентов и уничтожение наружной агитации. Однако не всегда жалобы обоснованы, а предвыборные рекламные плакаты размещены на законных основаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Региональное отделение «Справедливой России» (СР) обратилось в избирательную комиссию Свердловской области по вопросам отказа рекламных агентств Екатеринбурга размещать агитационные материалы партии и снятия с фасадов домов предвыборных плакатов. Для рассмотрения вопроса было организовано расширенное заседание Избиркома с участием представителей мэрии города, сотрудников правоохранительных органов, надзорных ведомств и УК.

На заседании рассматривался вопрос о размещении рекламы на фасадах зданий. По мнению генерального директора УК «Верх-Исетская» Елены Малаховой, наружная реклама на фасадах размещена с нарушением законодательства и подлежит демонтажу. «В данном случае идет нарушение жилищного законодательства. И никто в любой период — выборный или нет — не имеет права его нарушать. Есть жилищный кодекс, который все обязаны соблюдать при размещении каких-либо конструкций на фасадах домов», — отметила Елена Малахова.

Большинство участников собрания согласились с гендиректором УК, а представителям СР было предложено решить вопрос размещения баннеров на фасадах домов на законных основаниях (согласовав размещение с УК, ТСЖ или на общедомовых собраниях), а вопросы, по их мнению, незаконного демонтажа — в судебном порядке.

«Информацию о том, какие рекламные агентства отказали партии в сотрудничестве и какие билборды были уничтожены, представители СР представить не смогли», — сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Ранее о сносе рекламных конструкций сообщал первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв, который баллотируется в Законодательное собрание Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу. По его словам, за последнее время было уничтожено 11 билбордов партии «Курс перемен».

Теперь Александр Ивачёв сообщает, что неизвестные заклеили самодельными листовками, без выходных данных, с его фото двери и стены в подъездах домов Чкаловского района Екатеринбурга на «особо прочный клей», в надежде настроить против него избирателей. В этом он заподозрил конкурентов и «коммунальную мафию».

«Я, конечно, понимаю, когда закидывают краской мои билборды (10 штук залили белой краской ночью ранее), но когда портят имущество тысяч людей… это уже реально за гранью. В эти выходные мы провели социологию на 1000 человек в 12-ом округе. Я иду на первом месте. Так что истерика конкурентов и представителей коммунальной мафии не удивительна», — сообщил кандидат на своей страничке в социальной сети.

Напомним, что ранее на противодействие со стороны «административного ресурса» указывали и в региональном отделении ЛДПР. Так, в пресс-службе политической организации сообщали, что в Свердловской области на праздновании дня города 16 августа в Сухом Логу на турнире «Богатырская поляна — 2016» по указанию власть имущего лица был свернут баннер одного из организаторов, которым являлся кандидат от партии ЛДПР в депутаты регионального парламента по Асбестовскому избирательному округу. В официальном сообщении имя «власть имущего лица» указано не было, но сообщалось, что участники мероприятия «с юмором отнеслись к этой ситуации».

Но наиболее громкий случай с использованием горящих покрышек от автомобиля произошёл 19 августа в Екатеринбурге в микрорайоне Сортировка. Неизвестный совершил попытку поджога офиса Центра защиты граждан «Справедливой России». Лидер уральских справедливороссов Александр Бурков расценил это, как «акцию запугивания».

«По словам очевидцев, около часа ночи на улице Билимбаевской неизвестный мужчина облил автомобильную покрышку бензином, поджег ее и подкинул к дверям Центра защиты прав граждан. Центр располагается на первом этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Огонь распространился с первого этажа по третий по поверхности стены. От высоких температур входная дверь Центра защиты оплавилась, стекла потрескались и разбились. По счастью, жителем одной из квартир на первом этаже оказался полковник МЧС. Почувствовав запах дыма, он выбежал на улицу и стал тушить огонь первыми подручными средствами, закидывать землей и песком с соседней стройки», — сообщили в пресс-службе уральских эсеров. На место происшествия были вызваны пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на все происшествия, по мнению экспертов, в целом предвыборная кампания проходит в рамках закона. На каналах региональных телекомпаний стартовали теледебаты с участием кандидатов. И, несмотря на то, что некоторые участники баталий выступают эмоционально, всё-таки соперники ведут себя по отношению друг к другу корректно. А кого в итоге предпочтут избиратели, станет известно 18 сентября.