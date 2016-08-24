Минск, 25 августа, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Состояние белорусско-пакистанских отношений в политической и торгово-экономической сферах обсудили 24 августа в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и государственный министр по иностранным делам — спецпомощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми, сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

mfa.gov.by Встреча Владимира Макея с Государственным Министром по иностранным делам, специальным помощником Премьер-министра Пакистана Саидом Тариком Фатеми

Дипломаты обсудили подготовку взаимных визитов на различных уровнях и запланированные на ближайшие месяцы мероприятия. В сообщении также сказано: «По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в продолжении контактов в интересах сохранения достигнутого за последнее время прогресса двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко приглашал пакистанских бизнесменов открыть производства в КБИП «Великий камень», строящийся под Минском и призванный стать местом концентрации технологий «завтрашнего дня». Белоруссия также пыталась нарастить поставки в Пакистан своих товаров, но не смогла одолеть конкурентов.

В апреле Александр Лукашенко на встрече в Стамбуле с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном заявил, что Белоруссия и Пакистан достигли впечатляющей динамики в развитии двусторонних отношений по самым различным направлениям. Годом ранее, в августе 2015 года, Лукашенко заявил премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, что Белоруссия готова стать «окном в Европу» для Пакистана, назвал себя учеником Шарифа и декларировал возможность создать «треугольник Минск — Пекин — Исламабад».