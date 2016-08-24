Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 01:22 — ИА Регнум. После первого матча в Амстердаме, закончившегося со счётом 1:1, шансы «Ростова» на попадание в групповой этап Лиги чемпионов были предпочтительнее, чем шансы «Аякса», но нельзя было не учитывать результаты третьего квалификационного раунда. «Ростов» тогда сыграл против «Андерлехта» дома хуже, чем в гостях. «Аякс» наоборот, сыграв дома вничью 1:1 с греческим ПАОКом, победил в гостях и прошёл в раунд плей-офф. «Ростов» своей игрой показал, что сегодня он лучше «Аякса», причём значительно.

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[[[flag-ru]]] «Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) — [[[flag-nl]]] «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) 4:1 (1:0)

С самого начала матча «Ростов» начал демонстрировать свою «фирменную» игру, отдав мяч сопернику, но не позволяя сделать даже намёка на опасность у своих ворот. Сами же ростовчане создали как минимум три вернейших момента для взятия ворот амстердамцев, и стало даже тревожно. «Не забиваешь ты — забивают тебе», известная формула. А когда ты три раза не забиваешь, то что? Наконец на 34-й минуте «Ростов» забил, и сделал это Сердар Азмун. «Ростов» отобрал у «Аякса» мяч, Александр Ерохин получил его у правой боковой линии на чужой половине поля и сразу отправил верхом в центр штрафной на Сердара Азмуна, который высоко выпрыгнув отправил мяч в противоход вратарю в верхний угол. Вратарь даже не пытался что-либо сделать и просто смотрел, как мяч влетает в ворота. «Аякс» до конца тайма не смог чем-либо ответить на гол ростовчан, и первый тайм закончился со счётом 1:0.

Второй тайм начался так же, как закончился первый. «Аякс» пытался что-либо организовать в атаке, но абсолютно безуспешно. На 52-й минуте состоялся второй гол «Ростова». Тимофей Калачёв исполнил навес со штрафного примерно с того же места, с которого Ерохин делал голевую передачу Азмуну. На этот раз Александр Ерохин сам точно вышел на мяч и сбросил его головой в левый от себя нижний угол. Вратарь голландцев Яспер Силлессен, уже практически перешедший в «Барселону», опять проводил мяч взглядом, но сделать ничего не мог. Стало ясно, что при полном бессилии «Аякса» в атаке, исход противостояния предрешён. Тем не менее голландцы по-прежнему пытались атаковать, постоянно увязая в центре поля в активной защите ростовчан. На 60-й минуте «Ростов» подавал угловой с правого края. После подачи Тимофея Калачёва мяч заметался в штрафной, после двух безуспешных попыток голландцев отбить его подальше от ворот Иван Новосельцев из пределов штрафной нанёс удар, который Кристиан Нобоа, расположившийся на линии вратарской точно по центру, переправил мимо вратаря в ворота. После того, как счёт стал 3:0 в пользу ростовчан, гости поняли, что надо спасать если не матч, то своё реноме, и они стали ещё активнее идти вперёд. В результате у хозяев чаще стали появляться возможности быстрой контр игры, и на 66-й минуте Дмитрий Полоз получил мяч, вышел один на один и, обыграв вратаря, забил четвёртый гол.

Несколько неоднозначное впечатление оставил о себе арбитр матча. В первом тайме он оставлял без внимания явные «подседания» голландцев в борьбе за верховые мячи, после которых игроки «Ростова» после падения с высоты были на грани травмы спины, а потом разразился «букетом» карточек, из которых последняя, красная на 83-й минуте, была уж точно не по делу. Ни особой грубости, ни «фола последней надежды» в том эпизоде не было. Пенальти был, и забили его голландцы мастерски, но этот мяч ничего не решал, а вот удалённый Фёдор Кудряшов теперь вынужден будет пропустить сколько-то матчей в Лиге чемпионов.

«Ростов» одержал уверенную победу, и уже завтра он вместе с ЦСКА узнает, с кем предстоит играть в групповом турнире Лиги чемпионов. А ещё завтра оформить свой выход в групповой этап Лиги Европы должен «Краснодар», победивший дома албанский «Партизани» со счётом 4:0, и теперь на выезде имеющий почти стопроцентные шансы на итоговую победу. Но россияне надеются не на итоговую, а на просто победу. Очки для укрепления позиций в таблице коэффициентов УЕФА России нужны. Сейчас Россия идёт на шестом месте, обгоняя Португалию.

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