Донецк, 25 августа, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Украинская армия стянула тяжёлое вооружение, бронетехнику и живую силу к фронту под Авдеевкой и готовится в ночь на 25 августа взять под контроль Ясиноватую. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Leonid Andronov Вокзал станции Ясиноватая-Пассажирская. 2010 год

«Противник активизировал свои действия в районе Авдеевки. По полученным данным, командование ВСУ планирует в эту ночь захватить Ясиноватую, выбив наши подразделения», — сообщил представитель командования, отметив, что данная информация основана на разведданных.

По его словам, около 20:00 было зафиксировано движение нескольких колон ВСУ с личным составом и бронетехникой в направлении Авдеевки. Кроме того, в районах сёл Ласточкино, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Орловка и Очеретино вблизи Ясиноватой сконцентрировались артиллерийские подразделения противника. «В общей сложности, сосредоточено не менее одного гаубичного дивизиона и двух гаубично-самоходных батарей», — отметили в командовании.

Кроме этого, сообщается, что в указанном районе зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов и попытки пересечения линии соприкосновения украинскими диверсионно-разведывательными группами.

Представитель оперативного командования подчеркнул, что силы ДНР оставляют за собой право реагировать на акты агрессии со стороны украинской армии.