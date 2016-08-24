Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Футболисты российского клуба «Ростов» одержали разгромную победу над амстердамским «Аяксом» на своём поле в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые в истории вышли в групповой этап турнира.

fc-rostov.ru Победа ФК «Ростов»

Встреча двух команд, проходившая 24 августа на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голы в составе российского клуба забили Сердар Азмун (34-я минута), Александр Ерохин (52), Кристиан Нобоа (60) и Дмитрий Полоз (66). Единственный ответный мяч в ворота «Ростова» забил Дави Классен, на 84-й минуте успешно реализовавший пенальти.

Напомним, предыдущий матч, проходивший неделей ранее в Нидерландах, завершился вничью — 1:1.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 25 августа.