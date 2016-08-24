Эр-Рияд, 24 августа, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с главными членами королевской семьи и переговоров об установлении мира в Йемене, передаёт The Associated Press.

Foreign and Commonwealth Office Джон Керри

Соединённые Штаты поддержали саудовскую коалицию с участием девяти арабских стран, которые в течение почти 18 месяцев наносят авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. В 2014 году последним удалось захватить столицу Сану.

Конфликт в Йемене унёс жизни более 9000 человек, около 2,4 млн лиц оказались перемещёнными. Мирные переговоры под эгидой ООН в Кувейте провалились в начале августа.

Керри запланировал на 24 августа встретиться с заместителем наследного принца Мухаммадом ибн Салман Аль Саудом, являющимся также министром обороны Саудовской Аравии. 25 августа состоится их совместная встреча с министрами стран Персидского залива.