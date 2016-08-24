Анкара, 24 августа, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что поддерживаемые Анкарой сирийские повстанческие группы («Нур аль-Дин аль-Зинки») вернули контроль над пограничным городом Джераблус, передаёт ABC News.

Foreign and Commonwealth Office На границе с Турцией. Джераблус, Сирия

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом Эрдоган также озвучил позицию Турции по судьбе президента САР Башара Асада. Сирия, по словам турецкого лидера, никогда не «добьётся демократии» под началом Асада.

Эрдоган отметил, что сирийские повстанцы «вместе с таковыми из Джераблуса вернули его». Они снова установили контроль над «правительственными и официальными резиденциями», а ИГИЛ (запрещена в РФ) «вынуждена покинуть Джераблус».

Со своей стороны, Байден рассказал, что ВВС США обеспечивали воздушное прикрытие операции в городе на сирийско-турецкой границе: «Мы решительно поддерживаем то, что сделали турецкие военные, мы обеспечивали прикрытие с воздуха для них».

«Мы убеждены, что турецкая граница должна находиться под контролем Турции», — добавил он.