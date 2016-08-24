Минск, 24 августа, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем встретили киноактёра. Судя по продемонстрированным кадрам, отец и сын Лукашенко обращались к Сигалу на «ты», но вели себя несколько скованно, хотя и старались улыбаться.

Gage Skidmore Стивен Сигал

Сигал получил от Лукашенко в подарок нож. Согласно сообщению госСМИ, Сигал давно мечтал посетить постсоветскую республику.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне финала президентской кампании 2015 года резиденцию Александра Лукашенко под Минском посетил французский комик с российским гражданством Жерар Депардье. Актёр выказал много комплиментов бессменному руководителю постсоветской республики и раскритиковал «загнивающий Запад». Во сколько обошелся данный визит белорусским налогоплательщикам — неизвестно.