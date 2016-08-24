Москва, 25 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий повышение в 10 раз порога долга, при котором возможно ограничение выезда за границу, вносят в Госдуму депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа. Парламентарии предлагают увеличить порог суммы задолженности, при которой возможно ограничение выезда гражданина за границу с 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

Зал ожидания

«Множество случаев, когда граждане оплачивают штрафы, а информация до базы просто не доходит. При этом судебным приставам передаются все материалы и результат — ограничение выезда за рубеж. Получается, люди без вины виноватые. Поэтому пороговую сумму надо увеличить, чтобы защитить наших граждан», — отметил Нилов.

Кроме того, законопроектом предлагается отказаться от ныне действующей нормы, которая позволяет судебным приставам лишать права управления транспортным средством любого водителя в случае имеющейся у него задолженности по административным штрафам в размере более 10 тыс. рублей. Есть установленная законом процедура, при которой уполномоченные органы (в данном случае Федеральная служба судебных приставов) имеют достаточно инструментов и возможностей для того, чтобы взыскивать штраф с должника, указали авторы. «А поэтому искусственно создавать невыносимые условия водителю — это недопустимо», — подчеркнул Нилов.

Между тем Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала систему для погашения долгов в аэропорту, сообщил в июле 2016 года глава ведомства Артур Парфенчиков. «Надеюсь, что мы эту систему подключим уже в этом году в полном объеме. Но она все равно не будет гарантировать гражданину вылет за границу рейсом, на который у него куплен билет», — сказал он.

В настоящее время выезд за пределы России ограничен более чем 963 тыс. граждан РФ, сообщает ФССП. За первое полугодие 2016 года число «невыездных» возросло почти на 25% — на конец 2015 года их насчитывалось 784 тыс. человек.