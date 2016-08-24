Берлин, 24 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

В Киеве в военном параде по случаю 25-летия независимости Украины приняли участие танки и самоходные артиллерийские установки. Таким образом Украина попыталась припугнуть президента России Владимира Путина. Парад в Киеве — это демонстрация силы и одновременно сигнал России, пишет журнал Spiegel.

Как пишет издание, сегодня Украина больше полагается на свои собственные силы, чем на международные гарантии ее независимости, заявил президент Украины Петр Порошенко. В последнее время напряженность между украинскими правительственными силами и пророссийскими сепаратистами на востоке страны значительно усилилась.

По словам Порошенко, «главным врагом независимой Украины является страна, которая занимает одну девятую часть суши и имеет военный бюджет, который более чем в десять раз больше украинского».

«Несмотря на это украинцы готовы продолжать борьбу за свою независимость», — приводит журнал слова украинского президента.

При этом Порошенко не забыл подчеркнуть, что искренне надеется, что конфликт может быть разрешен дипломатическими средствами. «Киев и Запад обвиняют Россию в том, что она снабжает пророссийских повстанцев людьми и оружием. Москва это отрицает. В конфликте, который начался в марте 2014 года с аннексии Россией украинского черноморского полуострова Крым, уже погибли 9,5 тысяч человек», предает Spiegel.