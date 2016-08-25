Москва, 25 августа, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Москве с 24 августа по 4 сентября проходит фестиваль «Снова в школу». На 33 тематических площадках столицы проводят игры, квесты, конкурсы, экскурсии и лектории, посвященные школьным предметам. Символами мероприятия стали любимые герои произведений Николая Носова — Незнайка и Знайка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский фестиваль «Снова в школу»

По задумке организаторов, на фестивальных площадках гости смогут в игровой форме настроиться на будущую учёбу и приобрести необходимые школьные товары. В разработке программы мероприятия принимали участие специалисты музеев и центров научного творчества.

Главной площадкой фестиваля стал Новый Арбат, где недавно завершились основные работы по благоустройству по программе «Моя улица».

Напомним, фестиваль «Снова в школу» проводится в Москве в рамках цикла «Московские сезоны». Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что проведение мероприятия обойдется в 70 млн рублей.