Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. «Мужики, мы знаем, как сейчас вам сложно, но не забывайте, что в эти минуты вся страна с вами, все болельщики с вами. Мы желаем вам победы над «Аяксом», — видеообращение записали футбольные болельщики Ростовской области, а также бывшие игроки «Ростова». Видеокадры собрали в единое целое и выложили на канале Youtube, передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

vk.com/fcrostov Болельщики «Ростова»

Верят в победу над голландским «Аяксом» все — от мала до велика. В числе тех, кто держит плакат со словами поддержки, — бывший голкипер жёлто-синих, хорватский вратарь Стипе Плетикоса.

Напомним, что ответный матч между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» сегодня, 24 августа. Начало игры в 21:45. К противостоянию жёлто-синие готовы. Об этом накануне на пресс-конференции сказал и.о. главного тренера команды Дмитрий Кириченко. Активную помощь оказывает туркменский специалист Курбан Бердыев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, которая прошла на «Амсердам-Арене», завершилась вничью — 1:1.