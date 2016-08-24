Москва, 24 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Москве продолжают выявлять экологические нарушения. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин, к поиску незаконных свалок планируют продолжать активно привлекать беспилотные летательные аппараты. По его словам, необходимо, чтобы данные, полученные от квадрокоптеров были доступны широкой общественности.

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Эколог отметил, что в городе продолжает расти количество жалоб на свалки. Как правило, речь идет о несанкционированном размещении отходов и о случаях, когда строительный мусор не вывозится вовремя.

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«В столице существуют официальные полигоны твердых бытовых отходов, вошедшие в состав мегаполиса вместе с недавно присоединенными районами Новой Москвы. Это всем известные «Саларьево», «Ракитки», «Сосенки» и «Малинки», расположенные на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Кроме того, в Новой Москве действует порядка 60 несанкционированных свалок, а отдельными предприятиями осуществляется незаконный сброс промышленных отходов в реки», — уточнил Чернин.

Напомним, летом 2016 года на территории ТиНАО начали выявлять места незаконных мусорных свалок с помощью беспилотников. Как заявил глава Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Семенов квадрокоптеры дальше будут патрулировать территории дважды в неделю. «Не все маршруты, которые мы бы хотели охватить, нам удается с помощью беспилотников проинспектировать, так как нам не везде разрешают летать. Когда удается согласовать полет, то мы вылеты совершаем», — приводит слова Семенова «М24».

По данным руководителя оперативной группы аэромобильной фото‑ и видеофиксации нарушений с использованием беспилотных летательных аппаратов Владимира Князева, с помощью квадрокоптеров выявлено 17 серьезных нарушений, из них 11 — это свалки.