Рига, 24 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Оборот ООО Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Cargo Loģistika в первом полугодии 2016 года составил 5,6 млн евро, что на 169 861 евро меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года, а прибыль после уплаты налогов составила 72 634 евро, что на 6014 евро меньше, чем в том же периоде 2015 года, сообщает портал Mixnews.lv. Как пояснили в руководстве предприятия, уменьшение оборота главным образом связано с сокращением объемов транзитных перевозок.

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Так, в первом полугодии 2016 года за счет полученной прибыли предприятие Latvijas dzelzceļš Cargo Loģistika смогло выполнить все свои финансовые обязательства. Показатель ликвидности предприятия (2,33) также свидетельствует о том, что оно в состоянии выполнить свои финансовые обязательства, а также обеспечить выполнение плана инвестиций.

Как указано в сообщении руководства Latvijas dzelzceļš Cargo Loģistika о результатах работы за первые шесть месяцев 2016 года, сейчас предприятию необходимо сохранить и укрепить свои позиции на рынке контейнерных перевозок.

Напомним, концерн Latvijas dzelzceļš состоит из управляющего предприятия ГАО Latvijas dzelzceļš и пяти дочерних обществ: АО LatRailNet, которое занимается определением платы за инфраструктуру и распределением мощностей железнодорожной инфраструктуры; ООО Latvijas dzelzceļš Cargo, обеспечивающего железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки; предприятия по строительству и содержанию инфраструктуры ООО Latvijas dzelzceļš Infrastruktūra; предприятия по ремонту и содержанию подвижного состава ООО Latvijas dzelzceļš Ritošā sastāva serviss, а также охранного предприятия ООО Latvijas dzelzceļš Apsardze.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, неаудированная (оперативная) прибыль государственной железнодорожной компании Latvijas Dzelzceļš за первые шесть месяцев 2016 года составила 4,2 млн евро, оборот — 96,8 млн евро, что на 15,5% меньше, чем за тот же период 2015 года.

В свою очередь ряд экспертов связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

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