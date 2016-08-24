Лондон, 24 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Великобритании получил серьезные повреждения крупнейший в мире дирижабль — Airlander 10 — во время своего второго полета. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает ВВС News.

Philbobagshot Дирижабль Airlander 10

Сообщается, что во время второго полета этого крупнейшего в мире летательного аппарата (он на 8 метров больше длины самого большого в мире самолета — Ан-224 «Мрия») дирижабль при заходе на посадку врезался носом в землю. Инцидент произошел на базе ВВС в Кардингтоне.

Уточняется, что повреждения получила только кабина пилотов. Никто из членов экипажа не пострадал.

Напомним, первый полет Airlander 10 был совершен 17 августа, и он был признан удачным.