Екатеринбург, 24 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на Площади 1905 года напротив администрации города обманутые пайщики вышли на одиночные пикеты и заявили о начале голодовки. Ещё несколько лет назад граждане вложили собственные средства в строительство коттеджного посёлка «Бухта Квинс». Но его строительство было заморожено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

marinamarusya13 Пустая тарелка

Пикетчики требуют передачи выделенного под строительство участка в собственность жилищно-строительного кооператива и завершения расследования возбуждённого ранее уголовного дела. «Мы будем голодать до тех пор, пока представители прокуратуры Свердловской области и региональных властей не выйдут к нам и не объяснят, почему наша проблема не решается, несмотря на их обещания. Люди ждут достройки своего жилья уже 5−8 лет, и вынуждены идти на самые крайние меры», — пояснила одна из участниц протеста, передаёт «УралБизнесКонсалтинг».

Строительство коттеджного посёлка началось в 2008 году, а завершение планировалось в 2012-м. Финансирование осуществляли ООО Группа Компаний «Домбери» и кооператив «Бухта Квинс». По данным прокуратуры, 65 пайщиков кооператива вложили в строительство 150 миллионов рублей. Однако в 2011 году строительство объектов на участке прекратилось.

Несмотря на то, что сложившаяся ситуация обсуждалась в правительстве Свердловской области, решение проблемы найти до сих пор не удалось. К тому же выяснилось, что стоимость фактически возведённых объектов не соответствует вложенным ранее средствам. В итоге в конце 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств пайщиков кооператива.

Сложившуюся ситуацию продолжает держать на контроле региональная прокуратура. «Последняя встреча сотрудников ведомства с инициативной группой пайщиков состоялась в понедельник. На данный момент прокуратура истребовала для изучения уголовное дело. Будет дана оценка ходу его расследования, в том числе на предмет возможной волокиты», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.