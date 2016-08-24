Тбилиси, 24 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Телевизионная премьера многосерийного фильма о правлении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» — «HeroKратия» — состоится 6 сентября в эфире телеканалов «Имеди» и GDS. Об этом пишет газета «Квирис палитра» со ссылкой на грузинского режиссера, экс-министра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Гогу (Георгий) Хаиндрава.

U.S. Department of State Михаил Саакашвили и Джон Керри

Несмотря на то, что в фильме не называют имена реальных героев, зритель легко может догадаться, о ком идет речь, отметил режиссер. «Весь фильм — это судебный процесс, который проходит в определенной стране и на скамье подсудимых сидят «определенные люди», однако зрители в этой стране, к сожалению, легко узнают, как Грузию, так и преступников», — сказал Хаиндрава.

«Мы покажем зрителям кулуары, темные стороны, ад, где рождались эти нездоровые идеи и потом воплощались», — сказал он, цитирует «Спутник-Грузия».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул страну после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

28 июля 2014 года Саакашвили был обвинен в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили. Находящийся в то время в Нью-Йорке (США) Саакашвили заявил о том, что «не будет приходить на допрос в главную прокуратуру Грузии и не намерен сотрудничать со следственными органами» страны.

1 августа 2014 Тбилисский городской суд удовлетворил требование главной прокуратуры Грузии и заочно избрал предварительное заключение для Саакашвили в качестве меры пресечения. Экс-президент Грузии назвал свой заочный арест необоснованным, а обвинения — надуманными и безосновательными.

13 августа 2014 года Саакашвили было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. 14 августа его объявили во внутригосударственный, а 31 августа — в международный розыск. В сентябре на имущество семьи Саакашвили в стране был наложен арест. Также были арестованы его личные банковские счета в Грузии.

В феврале 2015 года генеральная прокуратура Украины отказалась по запросу грузинских коллег экстрадировать Саакашвили на родину.