Душанбе, 24 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Таджикистане на стене ледника Орджоникидзе обнаружено тело российского альпиниста Михаила Волкова, попавшего с двумя своими товарищами под лавину при восхождении на Пик Исмоила Сомони (Пик Коммунизма) 14 августа. Тело погибшего было найдено спасателями альпклуба Московского авиационного института, председателем которого был Волков, и таджикской турфирмы «ПамирПикс» 22 августа, сообщает сегодня, 24 августа, «Азия-Плюс».

wpapers.ru Снежная лавина

Поиски пропавших были приостановлены 16 августа и возобновлены 20 августа. Сейчас продолжаются поиски еще одной пропавшей альпинистки — Натальи Цветовой.

«Место, в котором ведутся поиски, лавиноопасно, ежедневно сходят несколько лавин, имеется опасность также для работы наших спасателей. Тем не менее, спасатели сделают все возможное для того, чтобы найти тело и транспортировать его. Если же будет принято решение прекратить поиски, мы эвакуируем группу», — сообщил председатель Совета по развитию туризма Таджикистана Давлат Хабибов.

Напомним, 14 августа при восхождении на Пик Исмоила Сомони (бывший Пик Коммунизма, (7495 м.) трое российских альпинистов попали под лавину, однако одному из них, Павлу Цветову, удалось выжить и обратиться за помощью. Трагедия произошла на высоте 6800 м.