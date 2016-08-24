Вашингтон, 24 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Продолжение культового фильма британского режиссера Дэнни Бойла «На игле» российские зрители смогут увидеть 2 февраля 2017 года. В США премьера ленты под названием «Т2: Трейнспоттинг» состоится чуть позже, 10 февраля, сообщает пресс-служба Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing.

Цитата из к/ф «На игле». Реж. Дэнни Бойл. 1996. Великобритания Бегство

Главные роли в сиквеле исполнили те же актеры, что и в первом фильме: Юэн МакГрегор, Роберт Карлайл, Джонни Ли Миллер, Юэн Бремнер. Теперь приятелям предстоит попробовать свои силы в порнобизнесе.

Криминальная драма с элементами комедии «На игле» стала второй полнометражной работой Бойла. В основу ленты, вышедшей в 1996 году, легла книга Ирвина Уэлша. В 2012 году фильм был признан лучшей британской картиной за последние 60 лет по версии компании HMV.