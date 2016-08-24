Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Бывшие работники группы компаний «Кингкоул», объявившие голодовку 22 августа, намерены идти до конца. На сегодняшний день в акции протеста принимают участие 63 человека, две женщины накануне перестали морить себя голодом из-за плохого самочувствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщил член инициативной группы Дмитрий Коваленко.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

По его словам, голодать собирались 120 человек, но по различным причинам не все присоединились к акции протеста. «Мы не перестанем добиваться справедливости, пока с нами не рассчитаются и не выдадут пайковый уголь. Я уже сам четвертый день голодаю, хотя мне и нельзя, так как страдаю диабетом. Но чувствую себя более-менее», — поделился Коваленко.

Протестующих пригласили сегодня в администрацию Гуково на встречу с региональными властями. Дмитрий Коваленко считает, что встреча не повлияет кардинальным образом на ситуацию.

«9 августа к нам приезжал министр промышленности и энергетики области Михаил Тихонов и пообещал продолжить разговор о выплате зарплаты в середине августа. Он не приехал по сей день. Был только его заместитель, прокурор. Нам четко дали понять, что деньги мы получим по закону, то есть после продажи имущества, мол, хоть голодайте, хоть нет. Но ведь этих средств не хватит на покрытие долгов. Да и обокрали нас вне закона, а теперь о законе вспомнили», — сетует собеседник.

Дмитрий Коваленко отметил, что участники акции протеста на грани, у людей просто терпения больше не хватает на постоянное ожидание честно заработанных денег.

Напомним, что горняки уже неоднократно выходили на акции протеста. Но проблема с долгами перед шахтёрами компании-банкрота «Кингкоул» только региону не по силам, поэтому этот вопрос неоднократно поднимался на уровне федерации. Как отмечал ранее донской губернатора, рассчитаться с шахтёрами за счет средств резервного фонда Ростовской области не получится, поэтому поиски путей решения наболевшей проблемы продолжаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о том, что следователи Ростовской области добились выплаты заработной платы работникам шахт горе-компании на общую сумму, превышающую 50 млн рублей. Этот долг копился с 2013 по 2015 годы. Но на этом уголовное преследование руководителей ООО «Кингкоул» и подшефных организаций не заканчивается.