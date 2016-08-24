Москва, 24 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Московском окружном военном суде начался процесс формирования коллегии присяжных, которым предстоит рассмотреть дело об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает 24 августа Рен-ТВ.

Джон Морган. Суд присяжных. 1861

По словам защитника потерпевших Вадима Прохорова, в течение дня отбор завершен не будет, так как большая часть потенциальных присяжных отказались от участия в судебном процессе.

«Отбор идeт, но сегодня отобрать не получится: из 59 человек 45 взяли самоотвод по личным причинам», — отметил адвокат.

Прохоров добавил, что число отказавшихся подозрительно большое, и предположил, что люди боятся «тех, кто стоит за этим преступлением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве политика и общественного деятеля Бориса Немцова передано в суд. Пятерым обвиняемым инкриминируют совершение убийства по найму. Расследование уголовного дела в отношении заказчика и организатора расправы Руслана Мухудинова продолжается.

По данным следствия, в конце сентября 2014 года Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев по предложению Мухудинова и иных неустановленных лиц согласились убить политика за вознаграждение в размере 15 млн рублей. Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.