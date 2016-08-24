Белград, 24 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Тело 20-летнего мигранта из Афганистана было обнаружено в лесу, поблизости от сербско-болгарской границы, заявили в Минобороны Сербии 24 августа. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве добавили, что вечером 23 августа на месте преступления был задержан член группы охотников. Его подозревают в причастности к гибели мигранта. Не сообщается, расценивают ли власти страны произошедшее как убийство или несчастный случай.

Конец августа является в Сербии временем активной охоты на оленя, лиса и кабана. В стране также растет напряженность из-за того, что некоторая часть мигрантов и беженцев пытается пройти по территории Сербии в попытке добраться до более процветающих стран Западной Европы.