Москва, 24 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара в начале торгов поднимался выше отметки в 65 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи 24 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

В начале торгов доллар США поднялся до 65,07 рубля, но к 10:03 мск снизился до 64,93. По сравнению с предыдущим закрытием курс вырос на 33 копейки. Биржевой курс евро к этому времени поднялся на 26 копеек — до 73,33 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 августа.

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова сообщила, что состояние рубля в большой степени вызвано технической коррекцией и налоговым периодом в России, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.