Москва, 24 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Лидер националистического движения «Русские» (запрещено в России) Александр Поткин (Белов), который обвинялся в экстремистской деятельности и хищении активов казахстанского БТА-Банка, признан виновным. Такое решение, как передает РАПСИ, принял Мещанский суд Москвы.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

«Суд установил, что Поткин создал экстремистское сообщество, а также совершил хищение денежных средств у БТА-банка», — говорится в заявлении судьи.

Наказание подсудимому суд огласит чуть позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Александр Поткин (Белов) обвинялся в хищении финансовых средств вкладчиков БТА-банка и экстремистской деятельности.

По версии следствия, националист Александр Поткин, получавший заказы от экс-владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, готовил в Казахстане акции по проекту «Злой Казах», направленные на смену власти и расшатывание ситуации в стране.

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