Ницца, Франция, 24 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В городе Ницца (Франция) группа полицейских заставила находящуюся на пляже мусульманку снять буркини (закрытый купальник для представительниц ислама), пишет The Daily Mail.

Giorgio Montersino Женщина в буркини

Полицейские, заметив на пляже одетую в буркини мусульманку, окружили её и потребовали снять купальник. Кроме того, женщине, нарушившей общественный порядок, выписали штраф в €38, введённый в Ницце, а также в Канне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа, комментируя решение суда Ниццы, премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что поддерживает запрет буркини на территории ряда коммун, потому что «пляжи не должны становиться местом демонстрации религиозных взглядов».